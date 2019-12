Politie onderzoekt beschoten appartementen in Eindhoven

De woningen liggen op de vijfde en zesde etage van een appartementencomplex nabij de John F. Kennedeylaan. Er zijn diverse kogelinslagen gevonden in de ruiten van de appartementen. Ook een boom aan de overkant van de John F. Kennedylaan heeft schade die is veroorzaakt door het schietincident. We vermoeden dat de schutter vanuit de richting Venuslaan heeft geschoten.

De politie neemt dit incident hoog op. We hebben geen aanwijzingen dat de bewoners van de appartementen bewust het doelwit zijn.

We vragen mensen die rond 21.45 uur in de omgeving Venuslaan/John F. Kennedylaan iets verdachts gezien of gehoord hebben, zich te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.