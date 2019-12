Evaluatie politieoptreden schietincident 24 Oktoberplein Utrecht

Bij de klopjacht op de dader werkten verschillende teams samen volgens de nieuwe Manhunt-procedure, met als doel het voorkomen van verder verlies van levens of schade door dader(s) zo snel mogelijk te identificeren, te lokaliseren en onder controle te brengen. De focus ligt daarbij op een snelle interventie en in mindere mate op het vergaren van bewijs. In de loop van de middag had de politie controle over een aantal locaties waar de verdachte mogelijk zou verblijven. Op dat moment is binnen een deel van het opsporingsapparaat meer nadruk gaan liggen op het goed voorbereid aanhouden en strafrechtelijk kunnen vervolgen van verdachte(n), zoals in een regulier strafrechtelijk traject. Dit leidde binnen de operatie tot een verschil in focus, waarna de officier van justitie van het arrondissementsparket die belast was met de Manhunt, de keuzes heeft gemaakt.

Rob van Bree, van de eenheidsleiding Midden-Nederland was nauw betrokken bij de politie-inzet van 18 maart: ‘In de bijzonder heftige én hectische situatie die na de schietpartij ontstond, hebben de collega’s gedaan wat zij moesten doen. En dat deden ze bijzonder goed. Zowel direct ter plaatse – gericht op de hulpverlening, het sporenonderzoek en de openbare orde – als achter de schermen, waar met man en macht gewerkt werd aan het opsporen van de dader. Daar ben ik trots op. Dat heeft het verschil gemaakt die dag.’

