Opsporing Verzocht: plofkraken Tubbergen en Lattrop

Nederland - Vanavond in Opsporing Verzocht onder meer aandacht voor twee plofkraken in het oosten van het land. In de Twentse plaatsen Lattrop en Tubbergen hebben op respectievelijk 4 en 9 december criminelen plofkraken gepleegd op geldautomaten. De politie is op zoek naar getuigen.