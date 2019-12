Politie houdt verdachte aan in cold case Richard Houtveen

Richard Houtveen werd op 11 juli 2010 gedood in het centrum van Nieuwegein. Richard bekeek daar die avond de WK-finale van het Nederlands elftal op een groot scherm. Na afloop van de wedstrijd raakte hij betrokken bij een ruzie op straat. Tijdens die ruzie raakte Richard dodelijk gewond nadat hij gestoken werd met een steekwapen. De 25-jarige Richard Houtveen liep nog enkele meters verder maar zakte daarna op straat in elkaar.

De verdachte die nu is aangehouden was al eerder in beeld in het onderzoek. Vrij snel na de dood van Richard Houtveen werd de man ook al aangehouden. Tot vervolging kwam het destijds niet. Hij wordt op dit moment verdacht van betrokkenheid bij de dood van Richard Houtveen.

De zaak werd in 2012 overgedragen aan het Cold Case Team. Sinds 2017 is in stilte aan de zaak gewerkt. “Het dossier kon in die jaren verder worden aangevuld met nieuwe informatie en nieuwe getuigen,” zegt het rechercheteam. Begin 2019 kwam de zaak al in de publiciteit nadat de politie het publiek opnieuw vroeg om mee te denken. Afgelopen jaar voerde de politie in verband met de zaak meerdere keren onderzoeken uit in het centrum van Nieuwegein. Inmiddels is er voldoende grond om de verdachte opnieuw aan te houden.

Het Cold Case Team is blij met de ontwikkelingen in de zaak: “We hebben nauw contact onderhouden met de familie. Voor hen is het altijd onverteerbaar geweest dat er niemand veroordeeld is voor de dood van Richard. We hopen dat voor hen aan die onzekerheid nu eindelijk een einde gaat komen”.