Straatroof Wateringen in Team West

Wateringen | Straatroof vanaf scooter

Op donderdag 31 oktober 2019 wordt een 45-jarige vrouw op klaarlichte dag beroofd terwijl zij om 13.30 uur fietst over het fietspad op het Oosteinde in Wateringen. Twee personen hebben haar vanaf een scooter beroofd van haar handtas die in haar fietsmand lag. De handtas is later teruggevonden maar haar portemonnee is ze kwijt. Met de pinpasjes is meerdere keren contactloos betaald. In Team West worden beelden van de verdachten getoond.

Den Haag | Woninginbraak Houtwijk

In Team West worden twee verdachten van een woninginbraak getoond. Zij hebben tussen maandag 21 oktober en dinsdag 22 oktober ingebroken in een woning in de Houtwijk in Den Haag. De bewoner is op dat moment niet thuis vanwege een korte vakantie. De kluis is meegenomen waarin onder andere twee digitale camera's zitten en sieraden.

Den Haag | Diefstal sieraden Venduehuis

Op vrijdag 8 november 2019 lopen op de Nobelstraat rond 13.00 uur twee mannen afzonderlijk van elkaar het Venduehuis binnen. Vervolgens komen zij elkaar in een zaal tegen en spreken kort met elkaar. Vervolgens gaat een van de twee mannen naar een andere zaal. Daar steelt een van hen uit een vitrine twee goudkleurige ringen en een goudkleurig diamant slangenarmband. In Team West worden beelden getoond van de verdachten en zijn ook foto’s van de sieraden die zijn weggenomen.

Gouda | Klemrijden auto N451

In Gouda wordt op vrijdag 1 november 2019, op de N451 ter hoogte van de Amaliabrug, een auto plotseling klemgereden. Dit gebeurde tussen 22.40 en 22.45 uur. De bestuurder van de klemgereden auto schrikt daar zo van en gaat er vervolgens direct vandoor. Mogelijk is het voertuig wat haar klemrijdt een Volkswagen Golf 5. In Team West hoopt de politie dat getuigen die iets hebben gezien van het klemrijden van de auto op de N451 zich komen melden.

Den Haag/Rijswijk/Nootdorp | WhatsApp fraude

In Team West wordt een verdachte getoond die is betrokken bij een zogeheten WhatsApp fraude. Op verschillende plekken in Den Haag, Rijswijk en Nootdorp pint hij met de pas van het slachtoffer. De pinpas en bankrekening van het slachtoffer zouden gebruikt zijn voor de WhatsApp fraude en hierbij zijn hoge bedragen opgenomen.

Babbeltrucs bij Opsporing Verzocht

Daarnaast is er dinsdag in Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht voor babbeltrucs. Tussen 3 mei en 5 oktober 2019 worden tenminste 20 ouderen slachtoffer van een geraffineerde babbeltruc. Twee oplichtsters doen zich daarbij voor als medewerksters van het landelijk goede doel Nationaal Ouderenfonds of de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen en komen, na een telefoontje, zogenaamd namens het fonds een bloemetje aanbieden. In plaats daarvan maken ze de bankpas, sieraden en/of contant geld van hun oudere slachtoffers buit. Pincodes weten ze in veel gevallen later via een telefoontje te ontfutselen. Inmiddels zijn de twee oplichtsters aangehouden. Bij Opsporing Verzocht wordt een oproep gedaan om de rechtmatige eigenaren van de gevonden spullen te vinden. Ook zoekt de politie naar mogelijk meerdere slachtoffers van deze babbeltruc.

