Zeven aanhoudingen en boetes geïnd bij grote actie

Deze actie werd uitgevoerd onder begeleiding van de Coördinatie Executie Taken (CET) en het Executie Vonnissen Afgestraften (EVA) team. Net als in elke eenheid beschikt ook de Eenheid Den Haag over een CET dat is ingericht om toe te zien op een juiste uitvoering van de bovengenoemde executieopdrachten. Deze CET's gebruiken het landelijke systeem Executie & Signalering (E&S). Met dit systeem kunnen agenten direct zien of iemand nog een straf of boete heeft openstaan. Zij hebben daardoor snel een compleet beeld. Ook kunnen agenten meteen actie ondernemen, zoals het afnemen van DNA, het laten betalen van een openstaand bedrag of het aanhouden van de persoon in kwestie. Daarnaast houdt het EVA-team zich actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde het hele jaar door rekenen op een bezoek van het EVA-team.