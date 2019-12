Opnieuw arrestaties in onderzoek criminele drugsorganisatie

Op dinsdag 29 januari 2019 werd in Hechtel-Eksel (B) een drugslab met drie dode mannen aangetroffen die daar vermoedelijk als laborant aan het werk waren geweest. Het drietal had kennelijk teveel koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht werd aandacht aan deze zaak besteed. Een 53-jarige man uit Hechtel-Eksel werd aangehouden. Op 28 mei 2019 volgden in Nederland de arrestaties van twee Eindhovenaren van 23 en 35 jaar. Op 27 oktober jl. werd een 38-jarige man uit Valkenswaard in Rotterdam bij toeval voor een huiselijk geweld zaak aldaar aangehouden. Hij werd al sinds eind mei gezocht en is aan de Brabantse politie overgedragen. Hij zit in voorlopige hechtenis.