Identiteit tweede verdachte geweldpleging Helmond bekend

Die vroege ochtend rond 05.00 uur werd door meerdere personen op de Parkweg in Helmond gevochten. Tijdens die vechtpartij zijn er meerdere personen gewond geraakt. We hebben een man ter plaatse kunnen aanhouden voor openlijke geweldpleging. Deze verdachte zit vast en zijn rol zal verder worden onderzocht. Er gingen al snel heftige beelden van het incident rond op sociale media, waarop onder andere een man met een wit trainingsjack te zien is, die op een ander aan het intrappen was. Tijdens ons onderzoek is de identiteit van deze verdachte bekend geworden en wij zijn naar hem op zoek. Onze oproep aan hem is daarom ook helder; meld je zo snel mogelijk zelf bij de politie in Helmond en neem verantwoordelijkheid voor wat je hebt gedaan.



Mensen die ook weten wie deze man is en weten waar we hem kunnen vinden, vragen we ook om ons te melden waar we hem kunnen vinden. Bel daarvoor met de recherche in Helmond via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.