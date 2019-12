Operatie Alfa gaat door: opnieuw arrestaties in groot onderzoek

In het grote onderzoek naar de criminele familie in Oss werden op 13 november al drie mannen van 48, 55 en 26 jaar opgepakt. Op 25 november werden nog eens vier verdachten aangehouden. Ook de vandaag aangehouden verdachten had de recherche al langer in het vizier. De 50-jarige vrouw uit Oss werd vandaag aangehouden in haar woning op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. De 59-jarige man werd aangehouden in zijn woning op het kamp aan de Maasstraat in Lith. Hier werd ook de 25-jarige uit Udenhout gearresteerd. De 44-jarige man werd aangehouden in zijn woning in Helmond. Een 44-jarig familielid meldde zich later op verzoek van de politie op het bureau in Oss. Een deel van de vandaag aangehouden personen wordt ook verdacht van vuurwapenhandel, vuurwapenbezit, witwassen en drugshandel.