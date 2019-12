Politie zoekt getuigen van inbraak en brandstichting

De brandmelding kwam rond tien uur ‘s morgens binnen. Direct was ook duidelijk dat er een inbraak had plaatsgevonden. De brandweer was snel ter plaatste.

Personen die menen iets te hebben gezien of te weten wat verband kan houden met de inbraak en/of de brandstichting worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de politie in Maastricht (via 0900-8844) of anoniem met 0800-7000