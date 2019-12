Fietser overleden na aanrijding

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Specifiek zoeken we een taxichauffeur die als één van de eersten bij het ongeval was. Hij heeft waarschijnlijk hulp verleend en heeft mogelijk 112 gebeld. Met deze man komen we graag in contact. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Dit nummer kunt u ook bellen als u andere informatie heeft over het ongeval. Was u getuige? Laat ook dan van u horen. Deze informatie kunt u ook delen via de anonieme tiplijn: 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019550552 JS