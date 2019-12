Getuigenoproep na zware mishandeling in woning

Het slachtoffer was die avond om 22.30 uur aanwezig in haar woning, toen een onbekende man zich op grove wijze de toegang tot de woning verschafte en haar direct bij binnenkomst zwaar mishandelde. De verdachte is er vervolgens vandoor gegaan. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij het slachtoffer zwaargewond aan.



Signalement verdachte

Man

Blanke huidskleur

Leeftijd tussen 20-30 jaar oud

Lengte 1.80 m

Breed postuur

Zwart haar met opgeschoren zijkanten

Grijs trainingspak

Zwarte schoenen



Heeft u meer informatie?

De recherche doet onderzoek naar deze mishandeling en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord. Mogelijk weet u meer van deze mishandeling of heeft u de verdachte gezien of gesproken? We zouden graag in contact komen als u meer informatie heeft over dit incident.



Neem contact op via 0900-8844 of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via het tipformulier.