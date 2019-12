Getuigen gezocht van beroving Roosendaal

Volgens het slachtoffer waren er redelijk wat mensen in de buurt toen het voorval plaatsvond. Mogelijk was u ook in de buurt van het park en hebt u iets gezien, of weet u wie de twee daders zijn aan de hand van het opgegeven signalement. Wanneer u meer informatie hebt over dit incident, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het landelijke telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u wel meer informatie hebt, maar u wilt niet met de politie praten dan kunt u zich ook (anoniem) melden bij Meld Misdaaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch op 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag ons registratienummer 2019-296532.