Notoire oplichter aangehouden

Scheveningen/Middelburg - Vandaag werd in Scheveningen, in een woning aan de Prins Willemstraat, een 55-jarige Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij internetoplichtingen. Tijdens zijn aanhouding probeerde de man te vluchten, maar de agenten bleken sneller en konden hem toch in de kraag vatten.