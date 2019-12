Verkoopafspraak mondt uit in diefstal

Het slachtoffer had rond 21.15 uur afgesproken met een mogelijke koper, omdat hij schoenen op een verkoopsite had geplaatst. Zij hebben afgesproken op het Textielplein, waarna de verdachte in de auto van de Tilburger kwam zitten. Deze man heeft een paar schoenen gepast waarna hij het slachtoffer ineens vastpakte en in zijn gezicht sloeg. Een tweede persoon opende de achterklep van de auto, waar nog meer schoenen in stonden. De man in de auto stapt uit, pakt de schoenen mee en samen verdwijnen zij.

De verdachten zijn niet meer aangetroffen door de politie. Agenten hebben een buurtonderzoek gestart en mogelijke sporen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek.