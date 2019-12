Arrestaties in verdovende middelenonderzoek

Op basis van informatie over de handel in drugs verdiepte de politie in Boxtel zich hierin en startte het wijkteam samen met de recherche een onderzoek. Tijdens de actiedag viel een arrestatieteam woensdag in de vroege ochtend een woning in Boxtel binnen. In het pand werden de twee Boxtelse verdachten ingerekend. Het gaat om de 28-jarige hoofdverdachte en een 66-jarige vrouw. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de drugshandel.



Resultaten

Na de arrestaties vonden doorzoekingen plaats in twee woningen in Boxtel. Dit zijn verblijf- c.q. woonadressen van de verdachten. Ook werd een opslagbox in ’s-Hertogenbosch doorzocht. Tijdens de zoekacties werden diverse soorten harddrugs, materialen voor de hennepteelt, een stroomstootwapen en enkele duizenden euro’s aan contanten aangetroffen. Ook werd een motor van de hoofdverdachte in beslag genomen in verband met een verbeurdverklaring. Een voertuig kan verbeurd verklaard worden als er een mogelijke relatie lijkt met de strafbare feiten.



Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek.