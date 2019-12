Man overmeesterd na bedreiging met vuurwapen

De bewoners en een aantal bezoekers van een pand aan de Eindhovense Bastenakenlaan zouden dinsdagavond met een vuurwapen zijn bedreigd door een bekende van hen. In de woning ontstond een worsteling tussen de man en de aanwezigen in het pand. Tijdens de overmeestering viel een schot. Niemand raakte door het schot gewond.



112 als elke seconde telt

Tijdens het incident zag iemand kans om 112 te bellen. In de woning hielden wij een reeds overmeesterde 19-jarige verdachte Eindhovenaar aan. Het vuurwapen is voor verder onderzoek in beslag genomen.



Onderzoek

Het onderzoek naar het incident dat plaatsvond aan de Bastenakenlaan is in volle gang. We doen buurtonderzoek en onze forensisch specialisten gaan waar nodig aan de slag met verder sporenonderzoek in de woning. De woning blijft tot die tijd verzegeld. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.



Tips

Mocht je iets hebben gezien of gehoord dat met dit incident te maken kan hebben, neem contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0900-8844 of je melding online te delen via onderstaand tipformulier. Blijf je liever anoniem bel dan 0800-7000.