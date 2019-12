Hennepkwekerij aangetroffen in twee woningen, bewoners aangehouden

Nunhem/Roermond - Woensdagmorgen trof de politie in de kelder van een woning aan de Hoogstraat in Nunhem een hennepkwekerij aan. De politie kwam de kwekerij op het spoor dankzij een tip vanuit de het buitenland. In totaal stonden er 400 planten in bloei. Twee mannen uit Roermond, die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden. In de woning van het tweetal in Roermond trof de politie een tweede plantage aan.