Politie zoekt getuigen van gewapende overval supermarkt

In eerste berichtgeving werd gesproken over één verdachte persoon die met een scooter vluchtte. Uit nieuwe informatie blijkt nu dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de overval. De politie komt graag in contact met mensen die voor of tijdens de overval iets hebben gezien of gehoord dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek. Ook zoekt de politie getuigen die in het buitengebied rond de Timmermansweg en rond de camping iets gehoord of gezien hebben nadat de overval rond 20.00 uur plaatsvond. Heeft u beelden die de politie kan gebruiken, dan kunt u die oploaden via www.politie.nl