Verdachten aangehouden voor gewelddadige beroving

Het slachtoffer, een 19-jarige man uit Sittard, was in Roermond voor de bezorging van flessen lachgas. Onder dwang werd het slachtoffer verzocht deze flessen af te geven. Ook namen verdachten kledingstukken van het slachtoffer mee. Het slachtoffer had met één van de verdachten via Snapchat de afspraak voor de bezorging van het lachgas gemaakt.

Na een korte zoektocht werden de verdachten aangetroffen bij een speeltuintje in Roermond.

De drie verdachten zijn twee 16-jarige jongens uit Roermond en een 19-jarige man uit St. Odiliënberg.

Getuigen wordt verzocht zich te melden bij de politie.