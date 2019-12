Busje met drugsafval aangetroffen A2 Liempde

Gisterenavond kreeg de politie een melding binnen van een busje wat al even stilstond op de vluchtstrook op de A2 t.h.v. Liempde. Daar ter plaatste gekomen werd het busje aangetroffen zonder inzittende(n). Na een blik in de busje zagen agenten in de laadruimte blauwe vaten staan waar mogelijk drugafval in zou zitten. Dit vermoeden werd bevestigd door een meting van een speciale eenheid van de brandweer. Het voertuig voerde valse kentekenplaten en is getakeld voor verder onderzoek.

In dit onderzoek zullen ook mogelijke sporen worden veiliggesteld die ons meer kunnen vertellen over de inzittende(n) van dit busje. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar het soort drugsafval en ook wat de herkomst is van het busje.

Heeft u tips dan kunt u ons helpen. Heeft u bijvoorbeeld personen zien lopen op donderdagavond 11 december tussen 17.45 uur en 18.45 uur in de nabijheid van het witte busje op de A2 t.h.v. Liempde op de vluchtstrook richting Eindhoven? Dan horen wij dit uiteraard graag via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000

Illegale dumping / drugsafval

Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten, zoals plastic drums, jerrycans en soms ook gasflessen. Soms ligt het afval in een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker. Het chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn