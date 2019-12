Doorzoekingen in onderzoek naar criminele organisatie

Driebergen - In een onderzoek naar een criminele organisatie heeft de Landelijke Recherche op woensdag 11 december op meerdere locaties in Nederland doorzoekingen verricht. De internationaal opererende organisatie wordt ervan verdacht zich bezig te houden met witwassen en drugshandel. Op 20 locaties verspreidt door Nederland, waaronder bedrijfspanden en woningen, is gelijktijdig naar administratie en gegevensdragers gezocht. Er is onder andere beslag gelegd op administratie en twee panden. Er is een persoon aangehouden voor het bezit van XTC-pillen.