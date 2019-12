Recherche verricht meerdere aanhoudingen in witwasonderzoek

Arnhem / Deventer - In een onderzoek naar witwassen van grote sommen crimineel geld zijn donderdag 12 december zes verdachten aangehouden in Deventer en Arnhem. De politie kwam de verdachten op het spoor na een ongeval in 2018, de hoofdverdachte had toen geen verklaring voor een grote som geld in zijn auto.