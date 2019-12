Sneller contact met de politie via social media

Uiteraard was het al mogelijk om te reageren via onze sociale mediakanalen, maar we konden een snelle reactie niet garanderen. We zijn een groot deel van de tijd op straat om meldingen af te handelen en boeven te vangen. In de districten Twente en IJsselland zijn inmiddels webcareteams gestart. Daardoor is er voortdurend iemand beschikbaar die online meldingen met prioriteit oppakt. Dat werkt goed. Mensen krijgen snel antwoord op hun vragen en geven makkelijker tips door. Bovendien is het via social media eenvoudiger om meteen een grote groep te bereiken met getuigenoproepen. Door de snelle reacties van mensen kunnen we eerder zaken oplossen. Daarom zijn we ook in Noord- en Oost-Gelderland met webcare gestart.

Facebook en Twitter zijn extra kanalen waar we gebruik van maken. Bij spoed bel je nog steeds 112. Voor minder dringende zaken is de politie bereikbaar via 0900-8844. Op politie.nl kun je informatie vinden en aangifte doen. Heb je een vraag, een tip of andere informatie? Je kunt het vanaf nu dus ook doorgeven via social media. Hieronder staan alle accounts voor de politie in het district Noord- en Oost-Gelderland.