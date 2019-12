Hennepkwekerij opgerold in Almere

In de woning waren twee geprepareerde ruimtes. Hier vond de politie 273 hennepplanten. Om de kwekerij draaiende te houden, werden zowel de elektriciteit als het water illegaal afgetapt. Tijdens de inval was er een 33-jarige man uit Almere in de woning. Hij werd op heterdaad aangehouden. De drie auto’s van de man zijn in beslag genomen.

Uit onderzoek is gebleken dat de kwekerij voor meer dan 100.000 euro winst aan illegale hennepteelt moet hebben opgeleverd. Het team kwam de hennepkwekerij op het spoor door een ander onderzoek.

Vermoedt u een hennepkwekerij?

Voor hennepkwekerijen worden vaak woonhuizen of bedrijfspanden gebruikt. Dat is levensgevaarlijk. Regelmatig ontstaat er kortsluiting of brand. Denkt u dat ergens een hennepkwekerij zit, geef het door! Vul onderstaand formulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.