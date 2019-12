Dodelijk schietincident Escapade

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie kunnen geven over deze gerichte actie en die beelden hebben van het incident en/of de vluchtauto. Er is een uitgebrande auto aangetroffen aan de Buitensingel in Duivendrecht. De politie vermoedt dat dit de vluchtauto betreft. Mochten er mensen zijn die daar informatie over hebben, dan horen wij dat ook graag. Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie en beeldmateriaal kan men ook delen met de politie via het tipformulier