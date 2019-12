Doelgroepenteam Centrum Amsterdam verricht 1000ste aanhouding in 2019

Het doelgroepenteam, in het verleden vaak het ‘zakkenrollersteam’ genoemd, bestaat uit politieagenten van drie basisteams van het Centrum die in burgerkleding werken en zich voornamelijk richten op de straatcriminaliteit in de binnenstad. Doordat deze agenten onopvallend opereren, verrichten zij veel heterdaad aanhoudingen. Leden van het doelgroepenteam hebben een sterk oog voor opvallend of afwijkend gedrag, bijvoorbeeld het zogenaamde ‘zoekgedrag’ van zakkenrollers. Maar ook veel straatdealers, plegers van de zogenaamde voetbaltruc of auto-inbrekers worden veelvuldig aangehouden.



In de afgelopen weken werd het doelgroepenteam bovendien ingezet bij signalen van mogelijk aanstaande winkeldiefstallen in vereniging. Bij één van de inzetten in het centrum konden twee verdachten op heterdaad worden aangehouden. Daarnaast verijdelde het team, in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, een andere winkeldiefstal door een groep verdachten. Daarbij werden twee verdachten aangehouden. Één van deze verdachten had een groot kapmes bij zich. (zie foto)