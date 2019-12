Getuigenoproep beroving tiener Bakkerswaal

Rond 19.00 uur jogt het 16-jarige slachtoffer over het fietspad van De Wieden in de richting van de IJdoornlaan. Hij steekt het bruggetje over ter hoogte van Lohuis naar de andere kant van De Wieden. Twee onbekende personen op een scooter spreken hem tussen Bakkerswaal en Dijkwater aan en eisen onder bedreiging van een hamer zijn persoonlijke eigendommen af te geven.

De hamer heeft een opvallende oranje grip. Nadat het slachtoffer zijn spullen afgeeft vluchten de twee onbekende personen op een scooter via en bruggetje naar De Wieden en rijden in de richting van de J.H. van Heekweg. Een zoektocht in de omgeving door de politie, kort na de melding, levert niet het gewenste resultaat op.