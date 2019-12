Ondermijningsonderzoek Crooswijk: hennep en vuurwapens in beslag

Ruikt u henneplucht, denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Ziet u een pand met beslagen ramen, gordijnen die nooit opengaan? Vreemde types op gekke tijdstippen, die slepen met zakken potgrond terwijl er geen tuin in de buurt is? Dit zijn allemaal verdachte signalen die kunnen wijzen op illegale hennepteelt. Meld deze verdachte situaties bij de politie, een hennepkwekerij bij de buren is ook voor u gevaarlijk. In kwekerijen wordt vaak gerommeld met stroom en water, de kans op kortsluiting en lekkage is groot en kan u ook in gevaar brengen. Bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.