Welke twee lafbekken overvielen 70-jarige vrouw?

Het was 20.20 uur toen de twee mannen voor de deur stonden in Prinsenland. Een van hen droeg een pakketje met de kleuren rood, wit, blauw. Toen de vrouw de deur opende, werd zij naar achteren geduwd en viel. Door één van de mannen werd geweld tegen haar gebruikt terwijl de andere het huis doorzocht. Met persoonlijke spullen verlieten ze de woning weer. Het slachtoffer bleef achter met meerdere verwondingen aan haar gezicht en hoofd. Buren hadden iets gehoord en ontfermden zich snel over de vrouw. De ambulance heeft de mevrouw nagekeken en behandeld. Agenten startten meteen een onderzoek en roepen getuigen op om zich te melden.

Signalement overvallers

De twee donkergetinte mannen droegen allebei een capuchon en handschoenen. Beiden waren in het zwart gekleed, maar eentje had rode en witte tinten op zijn jas. Ze zijn tussen de 18 en 20 jaar. Heeft u iets gezien of herkent u de beschrijvingen van de mannen of zeggen de kleuren van het pakketje u wellicht iets? Alle informatie is welkom. Bel 0900-8844 of bel met 0800-7000 als u liever anoniem wil blijven. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.