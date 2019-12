Onderzoek naar sexting in gemeente Venray

De politie werkt in dit onderzoek nauw samen de gemeente Venray en het Openbaar Ministerie. Ook een scholengemeenschap en de ouders van de betrokken jongeren werken intensief mee. De politie neemt aangiftes over sexting zeer serieus. Het gaat om jonge slachtoffers die erg geschaad worden door het verspreiden van dergelijke beelden. Dit soort gedragingen kunnen en mogen niet getolereerd worden. Het is dan ook zeer goed dat alle betrokken partijen direct de ernst van de situatie onderschrijven en hun medewerking geven aan het onderzoek.

Wat is sexting en hoe gaat de politie hiermee om?

De politie krijgt de laatste jaren steeds meer meldingen van of over minderjarigen die betrokken zijn bij het maken en versturen van naaktfoto’s en –filmpjes (sexting). Wij realiseren ons dat jeugd experimenteert, dus ook hiermee. Wanneer dit beeldmateriaal zonder toestemming wordt verspreid of op internet wordt geplaatst, kan dit grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van de betrokken jongeren. Als politie behandelen we elke sexting-melding of -aangifte zorgvuldig. Onze zedenrechercheurs kijken bij elke sexting-zaak naar onder andere de ernst, omvang, omstandigheden, leeftijdsverschil, rol van de betrokkenen en van welke strafbare feiten sprake is. Op basis van de feiten en omstandigheden wordt bepaald of een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Het advies dat wij geven aan minderjarigen is dit soort situaties snel te melden bij bijvoorbeeld ouders, school en/of de politie. Een interventie van een van deze partijen kan mogelijk voorkomen dat een foto of filmpje verder verspreid wordt.