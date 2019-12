1,1 miljoen aan cash en tientallen kilo’s versnijdingsmiddelen van straat

Een team van rechercheurs had informatie over witwassen en andere ondermijnende praktijken en deed hier de afgelopen maanden intensief onderzoek naar. De 38-jarige verdachte kwam hierbij in beeld. Gisteren zijn door een team rechercheurs en agenten, samen met Defensie vier instappen gedaan in woningen en smartshops. In de smartshops aan de Vierambachtstraat lagen allerlei materialen die gebruikt worden bij het verpakken van drugs; sealers, sealbags, gripszakjes en persen. Ook een woning aan de Gijsinglaan werd gebruikt als “versnijdingspand”. Hier werden tientallen kilo’s versnijdingsmiddelen gevonden.



“De doorzochte winkels werden gebruikt als dekmantel van criminele handelingen. Dat is precies waar ondermijning over gaat: als onder- en bovenwereld met elkaar verstrikt raken met alle gevaren van dien. De handel in drugs- en versnijdingsmiddelen gaat meer dan eens gepaard met het gebruik van vuurwapens.”, aldus de rechercheur. “In dit specifieke onderzoek zijn geen vuurwapens gevonden, maar het merendeel van de schietpartijen is drugsgerelateerd. Dat wil je niet in een winkelstraat of erger, in je woonwijk. Daarom zijn we zo blij dat we met dit onderzoek die criminaliteit een belangrijke slag hebben toegebracht.”



Twee auto’s die bij de verdachte in gebruik waren zijn ook doorzocht. Een van die auto’s lag vol met versnijdingsmiddelen. Het geld, alle overige middelen en versnijdingsmateriaal zijn in beslag genomen. De verdachte wordt morgen voorgeleid.



De aanpak van ondermijning en excessief geweld is voor politie, OM en gemeente topprioriteit. Bewoners en ondernemers kunnen helpen door signalen door te geven aan politie of gemeente. Zo kunnen wij samen een vuist maken om ondermijning krachtig te bestrijden. Heeft u informatie over verdachte praktijken, bel 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl. Wilt u afgeschermde informant worden en uw informatie vertrouwelijk delen, bel dan naar het Team Criminele Inlichtingen via 079-3458 999.