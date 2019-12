Vier hoteldieven aangehouden bij Schiphol

In het kader van de opsporingsactie parkeerde een agent in burger zijn auto bij een hotel in Badhoevedorp met vrij zicht op de in- en uitgang van hotel. Het stond er nog maar net toen hem een man opviel die met versnelde pas het hotel verliet. Hoewel het regende en behoorlijk koud was had de man geen jas aan maar hij hield een jas in zijn hand voor zijn lichaam. Alsof hij daaronder iets wilde verbergen. De man werd op korte afstand gevolgd door nog twee mannen die steeds schichtig achterom, richting de uitgang van het hotel keken. Alle drie stapten vervolgens in een gereedstaande auto en verlieten het terrein van het hotel. De agent vermoedde dat er zojuist in het hotel een diefstal had plaatsgevonden en reed achter de vertrekkende auto aan. Met ondersteuning van te hulp gevraagde collega’s werd de auto in de Maaslandstraat in Amsterdam aan de kant gezet.