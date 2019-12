Aantal strafontslagen blijft nagenoeg gelijk

Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal (voorwaardelijke) strafontslagen over 2016, 2017 en 2018 nagenoeg gelijk is gebleven. Wel zit er een verschil in de cijfers ten opzichte van eerdere cijfers in de jaarverantwoording. Dat kan verschillende oorzaken hebben.



De cijfers worden op basis van alle verschillende registraties in de (13) eenheden handmatig uit het systeem gegenereerd. In 2016 en 2017 werd geteld op basis van de in die jaren behandelde voornemens. In 2018 is er handmatig een actie verricht om alle besluitdata bij de voornemens te zoeken. Verschil in aantallen is (deels) gelegen in niet direct na afhandeling/besluitvorming registeren. De jaarverantwoording wordt vaak een paar maanden na de afsluiting van een jaar gedaan en mutaties die door onze medewerkers na dit moment worden gedaan, worden dan niet meer meegenomen.