Plofkraak Europaplein

Getuigen hebben twee verdachten gezien. Na de kraak gingen zij er vandoor op een scooter zonder kentekenplaat, in de richting van Lunetten. Een verdachte droeg een zwarte helm. De verdachten droegen tassen bij zich.

Door de plofkraak is er veel schade aangericht aan het pand. De verdachten hebben vermoedelijk niet veel buit gemaakt.



Help mee

Heeft u dit tweetal gezien of weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Help mee met politieonderzoek en vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook via Meld Misdaad Anoniem. Dank u wel!