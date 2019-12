Politie doet onderzoek naar brandstichting woning Zeist

Door de bewoners zelf is de ontstane brand geblust. Er zijn geen gewonden en de dader(s) is/zijn nog voortvluchtig. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. De bewoners zijn elders ondergebracht.

Eventuele getuigen of personen die informatie over deze brandstichting hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Camerabeelden? Deze kunt u uploaden via onderstaand formulier.