Jongen beroofd door twee stadgenoten; één verdachte aanhouden

Het slachtoffer was klaar met werken en stapte op zijn fiets naar een vriendin toen hij ter hoogte van het schoolplein van beide kanten werd belaagd door twee jongens. Eén van hen pakte vervolgens een op een vuurwapen gelijkend voorwerp uit zijn jaszak en bedreigde het slachtoffer hiermee. De jongen gaf zijn persoonlijke bezittingen af. Het tweetal ging er daarna lopend vandoor. Het slachtoffer ging daarna direct terug naar zijn werk en schakelde daar de politie in. Omdat het slachtoffer een duidelijk signalement gaf van het tweetal, kon de politie vrij snel de 16-jarige jongen aanhouden. De andere jongen werd niet meer aangetroffen .

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn? Laat dit dan weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019239607