Man aangehouden voor dreigen met explosief

Meerdere politie eenheden worden ingezet om onderzoek te doen en de Dienst Speciale Interventies (DSI) wordt ingeschakeld om de verdachte aan te houden. De verdachte, een 21-jarige Amsterdammer, wordt om 12.30 uur aangehouden door de DSI. Er worden geen explosieven aangetroffen.

De recherche is nog op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over het incident. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie en beeldmateriaal kan men ook delen met de politie via het tipformulier.