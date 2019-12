Uitgebrande bestelbus is vluchtauto Escapade

De daders hebben gebruikt gemaakt van een vluchtauto van het merk Volkswagen, type transporter, oud model, voorzien van geblindeerde achterruiten. Deze auto, welke was voorzien van valse kentekenplaten, is ongeveer 20 minuten later brandend aangetroffen op de Buitensingel in Duivendrecht. De recherche zou graag getuigen willen spreken die deze auto hebben zien rijden voor het schietincident, ten tijde van de vlucht naar en verdachte omstandigheden op de Buitensingel.

De verdachte omstandigheden op de Buitensingel kunnen ook een aantal dagen voor het uitbranden van de transporter zijn en zowel daarna, bijvoorbeeld het overstappen in een andere auto. De recherche zou ook graag willen weten of getuigen deze auto hebben zien rijden op de A9 of de Burgemeester Stramannweg in de richting van de Buitensingel.