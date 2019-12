Vier Ierse ‘klusjesmannen’ aangehouden op verdenking van reeks oplichtingen

Badhoevedorp - In de vroege ochtend van woensdag 11 december 2019 heeft de Amsterdamse recherche een inval gedaan in een hotel in Badhoevedorp. Uit onderzoek is gebleken dat in dit hotel zich vier mannen schuilhielden die worden verdacht van een reeks oplichtingszaken. De verdachten zijn in alle vroegte uit hun bed gehaald en aangehouden.