Aanhouding op heterdaad tijdens woninginbraak

Eenmaal ter plaatse bleek dat de achterzijde van de woning moeilijk te bereiken was.

Een van de agenten is over een deur geklommen en kwam zo in de achtertuin van de woning.

Hier bleek dat de achterdeur van de woning was opengebroken. De agent zag een man staan in de woning.

Toen de verdachte de agent in de gaten had probeerde hij te ontsnappen maar kwam vast te zitten in een gordijn.

De verdachte werd aangehouden en er is aangifte tegen hem gedaan.

