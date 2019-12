Twee nieuwe aanhoudingen door het EVA-team

Op dinsdag 3 december 2019 heeft het EVA-team een 24-jarige man zonder vaste woonplaats, aangehouden die zijn straf van 60 dagen voor diefstal nog moet uitzitten. Agenten wisten de 24-jarige man te lokaliseren op ’t Kerkstuk in Reeuwijk.



Het EVA-team hield een dag later een 51-jarige man uit Den Haag aan. De man moet nog een straf uitzitten van 26 dagen voor vernieling, belaging, diefstal, belediging en mishandeling. Op woensdag 4 december 2019 zag Het EVA-team de man rijden bij een rotonde bij de Sportlaan waar hij dan ook aangehouden is.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.