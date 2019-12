Leidenaar aangehouden voor aanranding

Het opsporingsonderzoek naar de zedenincidenten in het centrum van Leiden gaat onverminderd verder. In het onderzoek werkt de politie nauw samen met de gemeente en studentenverenigingen in de stad. Ook werkt het zedenteam van de politie-eenheid Den Haag nauw samen met de districtsrecherche in Leiden. Meer over het opsporingsonderzoek is te lezen in een eerder nieuwsbericht.