Getuigen van mishandeling in café IJsselmonde gezocht

Beide mannen zijn rond de dertig jaar. De een is blank, kaal en droeg een blauwe trui en jeans. De andere man is licht getint en droeg een pet en zwarte parka jas. De politie bekijkt camerabeelden en spreekt met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie over deze vechtpartij? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van het tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via www.meldmisdaadanoniem.nl