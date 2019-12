Tilburger aangehouden voor bedreiging en doorrijden na ongeval

Een getuige noteerde het kenteken van de doorgereden auto. Dit staat op naam van een jongeman die door zijn verwarde en soms agressieve gedrag een bekende is van de politie. Hij werd in de woning van zijn oma aangetroffen. Hij verzette zich bij zijn arrestatie door wild om zich heen te slaan. Hij is uiteindelijk overmeesterd en ingesloten in het cellencomplex. Hij is in verzekering gesteld en wordt vandaag getoetst bij de rechter-commissaris. Er zal ook aandacht zijn voor zijn psychische gesteldheid.