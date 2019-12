Vrouw overleden bij verkeersongeval op N556 bij Hegelsom

Hegelsom - Op de N556 in Hegelsom is vrijdagavond rond 19:00 uur een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij waren een automobiliste en twee voetgangers betrokken. Een voetgangster is als gevolg van dit ongeval overleden. De andere voetganger is zwaargewond maar aanspreekbaar richting het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto is aangehouden.