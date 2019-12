Overval op supermarkt

Rond 19.45 uur kwamen twee personen de supermarkt binnen. Beide personen droegen gezichtsbedekking. Onder bedreiging van wapens eisten ze geld. Een persoon wist een kassalade weg te nemen. Na de overval verlieten beide personen de supermarkt. Ze reden mogelijk weg in een grijze personenauto.

Signalement

Een van de overvallers droeg een donkerblauw regenpak met een reflecterende streep op de rug. De andere overvaller had een zwarte trainingsbroek, donkere bovenkleding en handschoenen aan. Beide overvallers droegen een zwarte bivakmuts.

Getuigen

De politie is direct een onderzoek gestart en heeft al met verschillende getuigen gesproken. Hebt u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze overval, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

(2019555823 (HP)