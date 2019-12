Automobilist aangehouden dankzij ANPR-camera

Rond 21.00 uur werd de auto met gestolen platen herkend door een ANPR-camera op de N9 bij Akersloot. Tien minuten later had de politie zicht op de auto en gaf de bestuurder een stopteken. De automobilist gaf hier geen gehoor aan en een achtervolging was het gevolg. De bestuurder bleef de N9 volgen en ter hoogte van de Burgervlotbrug, ontstond een aanrijding tussen de auto en een politieauto. Dit was echter niet genoeg voor de man om te stoppen en hij reed de rotonde op. Hier stuitte hij op een andere politieauto waarmee hij ook in botsing kwam. De auto kwam hierdoor tot stilstand. Agenten richtten daarna hun vuurwapen op de bestuurder waarna hij aangehouden en geboeid werd. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De auto van de man werd in beslag genomen. De VOA doet onderzoek naar de aanrijdingen.

2019240204