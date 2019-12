Overval op slijterij; politie zoekt getuigen

De overvallers, die gezicht bedekkende kleding droegen, stapten de winkel binnen en liepen direct naar de toonbank waar twee medewerkers stonden. De jongens bedreigden het personeel met een mes en hamer en eisten geld. Hierna kwamen twee andere personen uit een ander deel van de slijterij aanrennen waardoor het duo schrok en er snel, zonder buit, vandoor ging. Het tweetal rende over het grasveld in de richting van de Lijnbaanstraat. De politie werd gealarmeerd en maakte direct een zoekslag in de omgeving. De overvallers werden echter niet meer aangetroffen.

De personen hebben het volgende signalement:



Overvaller 1:

- Tussen de 15 en 18 jaar oud;

- Slank postuur;

- Donkere huidskleur;

- Donkerblauwe jas met capuchon;

- Donkere strakke broek;

- Donkere sportschoenen.



Overvaller 2:

- Tussen de 15 en 18 jaar oud;

- Slank postuur;

- Lichtere huidskleur dan overvaller 1;

- Donkerblauwe/zwarte jas met capuchon;

- Donkere (trainings)broek;

- Donkere sportschoenen.

De politie onderzoekt deze overval en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019240086