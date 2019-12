Bejaarde vrouw beroofd van handtas

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde dat een jongen achter een geparkeerde auto vandaan kwam. Hij had een donkere capuchon over het hoofd en was circa 1.70 meter lang. Ze voelde dat hij hard aan haar handtas trok waarvan de riem aan haar linkerpols zat. Ze zag dat de dief met haar tas wegrende in richting van het plein. Ze werd daarna door een buurtbewoner opgevangen.